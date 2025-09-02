Del 5 al 8 de setiembre será la Feria Nacional del Rambután en Pueblo Nuevo de Cajón

La comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Zeledón, está lista para recibir a la población en la Feria Nacional del Rambután, que este año se llevará a cabo del cinco al ocho de setiembre.

La Feria es coordinada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca (Asofrubrunca), la Asociación de Desarrollo Integral y el Consejo de Evangelización.

Todo el sabor del rambután, más conocido como mamón chino.

Habrá variedad de platillos derivados del rambután y muchas comidas, además de actividades culturales y recreativas, iniciando este viernes.

La intención es involucrar a toda la comunidad en esta actividad, para concretar proyectos para beneficio de todos.