Amenazan con arma de fuego a estudiante dentro del Colegio Nocturno de Palmares en Pérez Zeledón

Un gran susto, se llevaron la noche de este lunes primero de setiembre, los estudiantes del Colegio Nocturno de Palmares de Daniel Flores en Pérez Zeledón, cuando una persona ingresa a la institución con un arma de fuego y amenaza a un alumno.

“El incidente trató de un estudiante que amenazó con arma de fuego a otro de apellido Delgado de 17 años.

Luego de la riña, llegó un tercer muchacho y muestra al ofendido un arma de fuego, tipo revolver lo amenaza verbalmente.

El muchacho ofendido es trasladarlo de inmediato a la fiscalía para recibirle la denuncia. Y se fórmula informe policial. El arma no se ubicó,” indica Edwin Miranda, jefe regional de la Fuerza Pública tras una consulta de Tv Sur.

En este hecho, ninguna persona resulta herida, pero si hay mucho temor en los estudiantes y personal.

En la dirección regional del MEP, se indica que se activaron todos los protocolos correspondientes.

Por el momento, se trabaja en el tema para analizar los hechos y lo que sucedió en el lugar.

Asimismo, se espera trabajar en la parte emocional.

Este hecho se mantiene en investigación.