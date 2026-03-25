2173 estudiantes en primaria y 1952 en secundaria realizan las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura 2026

Del 10 al 13 de marzo, estudiantes de último año de primaria de escuelas públicas y privadas del país, realizaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026.

En el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, fueron 2173 alumnos.

Mientras que, del 23 al 27 de marzo, le corresponde a los estudiantes de último año de colegio hacerla. Aquí en el caso, son 1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos.

La mayoría de centros educativos, la aplicaron de manera escrita.

Estas pruebas se realizan por asignatura al inicio del curso lectivo y que se basan en los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los estudiantes en cada una de las materias que se examinan en las pruebas.

El objetivo de las pruebas es identificar fortalezas y áreas de mejora, para el logro de los aprendizajes con el apoyo de docentes y familias, una vez que tengan los informes correspondientes.

Este año, nuevamente vuelve a tener un valor más alto la nota de presentación que será de un 60 por ciento y el valor del examen de un 40 por ciento.

Según el calendario escolar, el 27 de mayo será la producción textual de primaria y el tres de junio en secundaria.

Del dos al cinco de junio, será la Prueba de Lenguas Extranjeras en los colegios técnicos; mientras que en los académicos, diurnos y nocturnos será del 8 al 26 de junio.

Del 13 al 16 de octubre, será la Prueba Nacional Sumativa de primaria.

Para secundaria, del 21 al 25 de setiembre la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, las pruebas en los colegios académicos.