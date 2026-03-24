Estudiantes quienes forman parte de PRODECOES tuvieron un día lleno de recreo y aprendizaje

Los estudiantes de seis escuelas de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública, que forman parte del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar, Prodecoes, participaron en una actividad recreativa, donde compartieron y participaron de diferentes actividades.

Ellos se reunieron en el Polideportivo en San Isidro de El General con los estudiantes y previo a ello, se realizó la asamblea general de la Asociación que lidera Prodecoes.

Para los estudiantes, ser parte de este programa, es importante.

Prodecoes cumple este año 40 años de creación.