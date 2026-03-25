Rusia y Uzbekistán, serán los países donde compita estudiante del Colegio Científico de Pérez Zeledón en química

Con mucha ilusión y preparación, así se encuentra Juan Pablo Valverde Cordero, estudiante de undécimo año del Colegio Científico de Pérez Zeledón, quien participará en dos actividades mundiales de química en este 2026.

Se trata de la edición número 60 de la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev (IMChO 2026), que se celebrará en Moscú, Rusia, del 15 al 23 de abril de 2026.

Esta es reconocida como una de las competencias más exigentes académicamente en el área a nivel mundial.

También, participará en la edición número 58 de la Olimpiada Internacional de Química (IChO 2026) que se celebrará en Tashkent, Uzbekistán, del 10 al 19 de julio.

Es la competición anual más prestigiosa del mundo para estudiantes de química de secundaria.

Este joven de 16 años de edad, vecino de La Bonita de San Isidro de El General, se prepara mucho para estas competencias.

Cómo se dio la participación de este estudiante del Colegio Científico de Pérez Zeledón en estas olimpiadas

Juan Pablo Valverde, tendrá dos retos importantes, en estas competencias mundiales.