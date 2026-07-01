25 asociados de Coopesuperación en Pérez Zeledón culminan proceso formativo en habilidades blandas

En un acto sencillo, se llevó a cabo la entrega de certificados a los asociados de Coopesuperación, sede Pérez Zeledón, quienes culminaron con éxito su proceso de formación en Habilidades Blandas y Servicio al Cliente.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del CONAPDIS en Villa Ligia, donde tiene su sede.

Este proceso formativo, fue brindado por personal del INA.

Este logro es el resultado del compromiso de cada participante y del trabajo en conjunto entre Coopesuperación y el INA, una alianza que sigue abriendo puertas al aprendizaje, el desarrollo personal y el fortalecimiento de las capacidades de nuestra comunidad.