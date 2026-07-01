Prevén crecimiento en la frontera sur con el tren panameño

El impacto económico y social que traerá el proyecto ferroviario panameño ya comienza a movilizar esfuerzos de articulación académica y regional en la zona sur del país.

Ante este panorama, autoridades de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA), Campus Coto, fortalecen alianzas estratégicas con universidades panameñas para preparar talento humano acorde con las nuevas demandas de desarrollo.

Como parte de este acercamiento, durante la semana académica se llevó a cabo un encuentro transfronterizo en el que participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

La actividad también reunió a representantes municipales de Corredores y académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la UNA, quienes analizaron las capacidades estudiantiles y las oportunidades de crecimiento regional vinculadas con el futuro tren Panamá-David.

Juan Gamboa, académico del Campus Coto de la UNA, señaló que la llegada del ferrocarril hasta Paso Canoas representa tanto un reto como una oportunidad para la región fronteriza.

“Costa Rica debe inspirarse en el crecimiento que impulsa Panamá y aprovechar la coyuntura para generar nuevos negocios y dinamizar la economía local”, expresó.

Gamboa indicó, además, que el tren estimulará el crecimiento empresarial y logístico en la zona, por lo que consideró clave fortalecer el emprendimiento estudiantil desde carreras como Ingeniería en Sistemas, Administración Aduanera e Inglés.

Alan Abarca, coordinador de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corredores, destacó que la región debe capitalizar su ubicación estratégica y la infraestructura que Panamá desarrolla en Chiriquí. “A una hora de Corredores se ubica el aeropuerto de David, además de carreteras de cuatro carriles, nuevos puertos, muelles en construcción y un tren rápido de carga y turismo que llegará hasta Paso Canoas. Todo esto abre enormes posibilidades para la zona sur costarricense”, afirmó.

Agregó que el municipio busca consolidar a Corredores y cantones vecinos como Coto Brus, Golfito, Puerto Jiménez y Osa, en un centro logístico regional, capaz de atraer zonas francas, generar empleo especializado e impulsar el desarrollo académico y tecnológico.

El Gobierno de Panamá definió la ruta del ferrocarril Panamá-David, considerado uno de los principales proyectos logísticos de la administración del presidente José Raúl Mulino. La línea conectará la capital panameña con Paso Canoas mediante 14 estaciones distribuidas a lo largo del país.

El trazado contempla 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y David, con estaciones en Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas-Frontera.

El proyecto estima una ruta exprés entre Ciudad de Panamá y David en menos de tres horas, con trenes de pasajeros que alcanzarían velocidades de hasta 180 km/h y trenes de carga de hasta 100 km/h, alineado con estándares internacionales de transporte ferroviario moderno y multimodal.