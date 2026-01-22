Las Juntas de Pacuar estrena escuela de dos plantas con inversión de casi 800 millones de colones

A finales del año 2025, los estudiantes comenzaron a recibir lecciones en la nueva infraestructura de la Escuela de Las Juntas de Pacuar en Pérez Zeledón.

Pero fue hasta este 22 de enero de 2026, que se llevó a cabo el acto inaugural, que tuvo la participación del Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

A este centro educativo asisten 160 estudiantes y trabajan 35 funcionarios, entre personal docente y administrativo.

El terreno de 10 mil metros cuadrados, fue donado por Olman Vargas y se ubica a varios metros de la antigua escuela.

La construcción inició en el 2023 y finalizó en setiembre de 2025, por lo que fue hasta octubre, que comenzaron a recibir lecciones aquí.

Es un edificio de dos plantas, tiene 14 aulas, que incluyen para los diferentes niveles, el aula de Educación para el Hogar, dos aulas de preescolar, dos baterías sanitarias y un comedor.

También, un área administrativa, un espacio para CoopeJuntas, oficina de orientación, una cancha techada y obras complementarias.

Se trata de una inversión de 789 millones de colones.

El ex director de este centro educativo, dijo que tuvieron muchos obstáculos, pero que al fin se logró.

El centro educativo imparte la malla curricular completa: Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés desde preescolar, Educación Física, Artes Plásticas, Educación Musical, Artes Industriales, Educación para el Hogar, Religión enfocada en los valores e Informática.

La institución brinda servicios de apoyo como orientación, educación especial, comedor escolar, transporte estudiantil, y se desarrollan proyectos institucionales como la huerta escolar, la cooperativa estudiantil Coopejuntas, con 15 años de trayectoria, que ha sembrado valores de liderazgo, solidaridad y emprendimiento entre los estudiantes.