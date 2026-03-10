60 estudiantes iniciaron su carrera de Educación con énfasis en ruralidad

Odara, Justin y Luis, son tres de los 60 estudiantes quienes iniciaron la Carrera de Educación con énfasis en ruralidad en el cantón de Buenos Aires.

Ellos comenzaron lecciones hace unos 15 días y las clases son los sábados.

Esto se logra por medio de la coordinación entre la Municipalidad de este cantón, la Universidad Nacional y el Liceo Académico de Buenos Aires.

Esto, porque las clases se brindan en tres de las aulas de este centro educativo.

El propósito de la Educación Rural es generar las condiciones para que la educación básica en un medio rural, contribuya realmente al logro de aprendizajes escolares eficaces, que permitan mejorar las oportunidades para el desarrollo humano, la participación social y la continuidad de estudios de los niños y niñas de las localidades rurales dispersas.

Este importante paso permitirá que más jóvenes у personas de la comunidad puedan formarse profesionalmente sin tener que salir de Buenos Aires, fortaleciendo la educación y generando nuevas oportunidades para nuestro territorio.