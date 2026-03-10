Golfito cerró febrero con la visita de un impresionante atunero, imponente buque yatero y un crucero

El Puerto de Golfito recibe gran cantidad de barcos impresionantes, algunos con turistas y otros que quieren hacer trámites en la zona.

Precisamente, el mes de febrero cerró con dos impresionantes embarcaciones, según informó el INCOP.

El 27 de febrero, recibieron al MV Yacht Express, un imponente buque yatero de bandera de Países Bajos, con una eslora de 209,03 metros, un TRB de 17.951 toneladas métricas, con 29 tripulantes y 8 pasajeros.

Esta embarcación especializada arribó a Golfito para realizar operaciones de carga y descarga de yates. Hizo la importación de 1 yate y exportación de 4 yates.

Su salida fue el domingo 01 de marzo, una vez finalizadas las operaciones, con destino a Port Everglades, Estados Unidos.

También, llegó el atunero Aleta Azul, que fondeó en la bahía de Golfito el 28 de febrero, proveniente de Panamá.

Con TRB de 1.281, una eslora de 70 metros y una tripulación de 28 personas.

Durante su estadía, realizó el embarque de 2 tripulantes adicionales y zarpó el lunes 02 de marzo con rumbo a zona de pesca.

También, el 28 de febrero, llegó el crucero Star Pride, de bandera de Bahamas, con un TRB: 12.969, una eslora de 114 metros, 291 pasajeros y 199 tripulantes.

La nave arribó a estación piloto a las 05:30 a.m. y zarpó a las 07:45 a.m., tras realizar sus trámites de ingreso al país con las autoridades correspondientes.

Su itinerario en Costa Rica contempló las escalas en Golfito, Puerto Jiménez, Quepos y Puerto Caldera.

La actividad en Golfito no se detiene, atendiendo cruceros, buques especializados y embarcaciones pesqueras que forman parte del dinamismo marítimo de nuestra región.