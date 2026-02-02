87 estudiantes iniciaron lecciones en el Colegio Científico de Pérez Zeledón este lunes dos de febrero

Con dos secciones de décimo y una de undécimo, arrancaron las clases en el Colegio Científico de Pérez Zeledón, que tiene su sede en el campus de la Universidad Nacional.

Se trata de una comunidad estudiantil de 87 estudiantes.

Los estudiantes de primer ingreso o quienes ya inician su segundo año aquí, hablan de sus experiencias.

Las dos secciones de décimo, se lograron abrir, porque se dio el financiamiento correspondiente.

Para estar aquí, deben amar las matemáticas y las ciencias.

El curso lectivo para esta institución, culmina a finales de noviembre.