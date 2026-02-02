Vecina de Rivas se convierte en la Reina de la Expo P.Z. 2026

Con 20 años de edad, Brigitte Leiva, vecina de Rivas, se convirtió en la Reina de la Expo P.Z. 2026.

A Brigitte, la acompañan dos chicas más.

El grupo inicial fue de 15 jóvenes, mayores de 15 años, pero algunas de ellas no continuaron en el proceso.

Durante la gala, tuvieron presentación de baile, traje de baño, traje de noche y contestar preguntar.

Del grupo, el jurado escogió a seis finalistas.

Este año, la Expo P.Z. será del 12 al 24 de febrero y fue asumida por la Municipalidad de este cantón.

De esta manera, ya la Expo tiene a su reina.