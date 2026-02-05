Autoridades de la UNA toman medidas de seguridad para el ingreso al campus Pérez Zeledón

En este 2026, con fin de tener una mayor seguridad en el campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional, es que se tomaron varias medidas, las cuales ya se están implementando.

El decano de la sede Región Brunca, Elvis Rojas, explicó que esto se debe a varios hechos que se presentaron en el año 2025.

Lo primero, fue por las amenazas que se registraron en varios campus de las universidades públicas y que se hizo una solicitud de activar protocolos.

A esto se suman otros hechos de violencia que se presentaron. Citó por ejemplo, que tras el ingreso de un vehículo para plataformas, se dieron hechos de violencia, donde hasta tuvo que intervenir la Fuerza Pública. Situaciones como esta, afirma que se hubiera evitado, si se hubiese tenido un mayor control.

Rojas, además, dijo que los vehículos tanto de plataformas como de padres de familia, pueden realizar los giros fuera del recinto. Además, se trabaja en otras acciones, como la creación de una intersección cerca del ingreso principal.

A esto se le suma, la contratación de más oficiales de seguridad.

El decano, fue enfático en aclarar que estas medidas, se dan por un tema de seguridad.