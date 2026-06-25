A partir del 1 de julio exámenes de laboratorio de pacientes de Ebais de Pérez Zeledón se harán en Centro Integral

En el laboratorio del Hospital Escalante Pradilla, se realizan todos los exámenes de los pacientes tanto de este centro médico como también de todos los Ebais de Pérez Zeledón.

Por esa razón, como parte de la Estrategia de Optimatización, se trabaja en un proyecto para ampliar la capacidad, tras la asignación de nuevas plazas para el laboratorio.

Por esa razón, a partir del primero de julio de este 2026, se estará implementando una atención adicional para los pacientes que son referidos de los Ebais.

Será en el Centro Integral de Salud, que se ubica frente al INS en la ciudad de San Isidro de El General.

La intención es iniciar con la atención de 140 pacientes, a quienes ya se les ha asignado la cita en este lugar propiamente.

Quienes tienen la cita en el Hospital, tienen que acudir al nosocomio.

Esta decisión se toma, debido que a que el área de salud del cantón no cuenta con un laboratorio clínico.

En el Centro Integral solo se hará la toma de muestra, porque ya el análisis será en el Laboratorio Clínico.

Se esperan atender 140 pacientes por día en el Centro Integral, en el mismo horario de seis a nueve de la mañana.

La intención es atender la mayor cantidad de pacientes, eso sí, que lleguen a la hora que le corresponde la cita y no en otro horario.

Por día, en el Laboratorio Clínico del Hospital Escalante Pradilla, se atienden a 500 pacientes por día.

Por lo que, con este aumento de personal, esperan atender a 140 más de los Ebais.