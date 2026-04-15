Pérez Zeledón registra cinco homicidios en 2026, el caso más reciente se produjo en Pavones 

El Organismo de Investigación Judicial trabaja para esclarecer un nuevo de homicidio que se presento en Pérez Zeledón, la victima fue identificada con los apellidos Flores Barrientos de 29 años.
El Organismo de Investigación Judicial trabaja para esclarecer un nuevo de homicidio que se presento en Pérez Zeledón, la victima fue identificada con los apellidos Flores Barrientos de 29 años.
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