Pérez Zeledón registra cinco homicidios en 2026, el caso más reciente se produjo en Pavones 

Por
Johan Garcia G.
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El Organismo de Investigación Judicial trabaja para esclarecer un nuevo de homicidio que se presento en Pérez Zeledón, la victima fue identificada con los apellidos Flores Barrientos de 29 años.

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