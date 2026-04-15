Consejo de Transporte Público espera información del MEP ante dudas en transporte estudiantil del CTP de General Viejo

La junta directiva del Consejo de Transporte Público, esperará información del Ministerio de Educación Pública para tomar una decisión con respecto al tema de transporte estudiantil en el Colegio Técnico Profesional de General.

Semanas atrás, un grupo de padres de familia, realizaron un movimiento y hasta cierre del centro educativo en Pérez Zeledón, con el fin de buscar una solución al tema de transporte estudiantil.

Hasta acudieron al Consejo de Transporte Público en San José y a la Asamblea Legislativa, para manifestar este tema, indicando que son 240 los estudiantes afectados.

En torno a esto, Tv Sur, consultó al departamento de prensa del CTP sobre el proceso que se sigue en la institución sobre este caso e indicaron que se realizó una inspección en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo y los de informes al respecto se remitieron a la Junta Directiva del Consejo.

Sin embargo, al ser un tema que involucra también el Ministerio de Educación Pública, el órgano colegiado tomó el acuerdo 7.1, que indica lo siguiente:

“Dar por recibido los oficios CTP-DT-DAC-CA-0868-2026, CTP-DE-CA-0320-2026 refrentes a solicitud de información a la administración para conocer gestiones de permisos especial de estudiantes de la empresa Grupo Empresarial TransDiego SR. el cual forma parte integral del presente acuerdo.

Esta Junta Directiva, en ejercicio de las facultades conferidas y en apego a los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica que rigen la función administrativa, y ante la existencia de dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema objeto de análisis, decreta devolver los expedientes administrativos CTP-DT-DAC-CA-0868-2026, CTP-DE CA-320-2O26 Y CTP-DT-DIC-INF-0019-2026 al Ministerio de Educación Pública (MEP), a efectos de que esa instancia valore, amplíe, aclare y se pronuncie sobre los posibles aspectos técnicos, legales y operativos que resulten necesarios para garantizar la viabilidad, sostenibilidad y correcta ejecución del sistema en cuestión. Lo anterior, en resguardo del interés público, la eficiencia del servicio y la debida fundamentación de las decisiones administrativas.

Informar a la empresa que este órgano Colegiado está requiriendo una aclaración del criterio del MEP como ente rector del servicio de estudiantes y entidad autorizada para aplicar las excepciones sobre la moratoria a efectos de resolver lo que en derecho corresponda.”

También, se indicó que el CTP constató que existe una proliferación de servicios especiales que podrían comprometer la sostenibilidad del transporte estudiantil.

Asimismo, que el servicio propuesto parece superponerse a una ruta previamente existente, sin que se evidencie un incremento en la población estudiantil que lo justifique.

Por lo que informaron que al no contar con claridad respecto a si se trata de un servicio nuevo o si se encuentra amparado dentro de las excepciones previstas en el decreto de moratoria vigente, la Junta Directiva considera que la aprobación de la gestión podría verse obstaculizada, en tanto no se disponga de información suficiente que respalde su viabilidad y legalidad.