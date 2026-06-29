ICE instaló cargadores eléctricos de 21 kW en Pérez Zeledón, Puerto Jiménez y Golfito

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incorporó desde el pasado 18 de junio, 180 nuevos cargadores de 21 kilowatts (kW) para vehículos eléctricos en sus estaciones de todo el país, con el objetivo de ampliar la cobertura esta infraestructura.

La instalación de los cargadores se dividirá en etapas durante los próximos tres años.

Para 2026 se habilitarán 25 nuevos sitios como parte de la primera etapa del plan, dentro de estos se ubicaron los equipos en las agencias del ICE Puerto Jiménez y Golfito, así como en el Hotel del Sur, en Pérez Zeledón.

La tecnología de 21 kW permite una implementación más ágil y de menor costo.

Además, recupera entre 20% y 60% de la batería de un vehículo eléctrico en aproximadamente una hora, dependiendo del modelo y de las condiciones de carga.

Las estaciones estarán disponibles a través de la aplicación ¡Es Eléctrico!, que permitirá ubicar los puntos de carga, iniciar las sesiones de recarga y realizar los pagos. La tarifa será de ₡99,7 por kilovatio hora (kWh) consumido.