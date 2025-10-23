Aprueban proyecto para declarar de interés público el desarrollo turístico de Golfito

En la Comisión Plena II del 22 de octubre de este 2025, se aprobó en segundo debate, el expediente 24.056, que declara de interés público el desarrollo turístico de Golfito, impulsando inversiones sostenibles y empleo local.

La iniciativa fue presentada por la diputada del PLN, Sonia Rojas, que busca reconocer no solo el potencial turístico de Golfito, sino que también abraza la visión de un turismo recreativo, de playas, sol y arena, pero también un turismo sostenible que beneficiará no solo a los habitantes locales, sino a todo el país.

Con esta declaración, el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones de turismo en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de este cantón.

Asimismo, el Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de las pequeñas y medianas empresas de los habitantes vinculados al desarrollo turístico.

Por lo que, se insta a todas las instituciones públicas del país, para que, dentro del marco jurídico respectivo, gestionen los mecanismos de apoyo y cooperación con el cantón de Golfito para la ejecución de esta ley, mediante diferentes e recursos o alternativas, convenios de cooperación, iniciativas y asociaciones público-privadas, con el fin de promover el desarrollo turístico de este cantón.

En Golfito existen diversas actividades importantes para el goce y disfrute del turista, por ejemplo, caminatas por las montañas y por los senderos tanto en las áreas protegidas privadas como en los parques nacionales, cabalgatas, recorridos en balsas de ríos, pesca deportiva, buceo, observación de aves (en las áreas protegidas existe una gran biodiversidad de especies de flora y fauna), además de los recorridos por manglares.

Igualmente, se pueden encontrar bellos paisajes y actividades de aventura como: surfing, canopy, kayak, paddle boarding, canyoning-rapel, snorkeling, tubing, buceo profesional, entre otros.

Mientras que la zona costera ofrece variedad de opciones entre las que destacan playas como: Cativo, Cacao, Zancudo, Pilón, Pavones y Punta Banco.

En general, es un cantón con muchos y diversos atractivos turísticos, por ejemplo: el Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Piedras Blancas, los territorios indígenas Conte Burica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito y otros.