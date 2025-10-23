Presidenta municipal vuelve a cuestionar avances del Bono Comunal en Tierra Prometida

En cada uno de sus informes, los martes en sesión municipal, el alcalde, Emanuel Ceciliano, hace referencia al avance que se tiene en el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida, que lidera el Banco Hipotecario de la Vivienda.

Precisamente, la presidenta municipal, Andrea Herrera, vuelve a cuestionar el avance que se tiene en estas obras, que por años han esperado los vecinos y que no se ve que vayan a culminarse.

Semanas atrás, dijo que se tiene que denunciar ante la Contraloría General de la República, la situación que se vive en el proyecto de Bono Comunal y que hasta hay un informe de auditoría interna del BANHVI, donde se hace referencia a los incumplimientos en el mismo.

Asimismo, dijo que supuestamente se iba a culminar entre julio y agosto el Bono Comunal, pero ya casi vamos cerrando el año y no se ve que se vaya a terminar.

Este proyecto se construye con una inversión mediante el programa de Bono Colectivo que impulsan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en beneficio de más de 1.100 personas de dicha comunidad de la Zona Sur.

El financiamiento para el proyecto fue presentado al Banco Hipotecario por la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar porque las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.

Cabe indicar que el proyecto fue anunciado en febrero del 2018, por el BANHVI, con una inversión es de ¢2.371 millones.

A finales del 2022, comenzaron los trabajos y a la fecha no se concluyen.