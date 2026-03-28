Asamblea de CoopeAgri acuerda distribuir 1061 millones de colones de excedentes

CoopeAgri R.L. llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria de Delegados N° 91, donde uno de los acuerdos fue la distribución de 1061 millones de colones de excedentes correspondientes al periodo 2025, lo que representa un rendimiento del 15,04% sobre la base del capital social de cada asociado.

También, destacaron la distribución del fondo social por 104 millones de colones y tomaron decisiones en cuanto a Comercio Justo.

A esto se suma, la distribución de 353 millones de colones en bonificaciones por compras en los negocios comerciales.

El dedicado de esta asamblea, fue el socio fundador, Ricardo Alfaro, quien tiene 90 años de edad.

Durante la Asamblea, los delegados también aprobaron los informes anuales del Consejo de Administración, Gerencia General, Comité de Vigilancia y demás comités de apoyo, así como los informes vinculados a Comercio Justo.

Asimismo, se desarrollaron procesos de elección para la renovación de los cuerpos directivos para el período 2026-2028, fortaleciendo el modelo democrático que caracteriza a la organización.