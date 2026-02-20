Banda Valle Del General Latin Mix abrió audiciones para este 2026

Al igual que Estefany, usted también puede formar parte de la Banda Valle Del General Latin Mix.

La agrupación de Pérez Zeledón, abrió sus audiciones para este año 2026.

La intención es integrar nuevos talentos, así que si alguna persona está interesada, puede participar, eso sí, debe tener pasión por la música y ojalá que tenga su propio instrumento.

Además, deben ser mayores de 10 años de edad.

Si están interesados en formar parte de la banda rítmica, pueden comunicar al 8391-1747 con Fiorela, para darle detalles del lugar y hora de ensayos.

Esta Banda, tiene menos de un año de creada.

Esta banda participa en desfiles, presentaciones, actividades culturales y especiales tanto en el cantón como fuera de este.