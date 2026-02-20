Tener un gimnasio es la lucha que mantienen en el CTP Ambientalista de Pedregoso

Una infraestructura en buenas condiciones y una propiedad, donde los estudiantes aman la naturaleza, ese es el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso en Pérez Zeledón.

Aquí se promueve la participación de los jóvenes en diferentes actividades, entre ellas las deportivas, a pesar de no contar con un lugar adecuado para que practiquen o tengan Educación Física.

Por esa razón, el sueño de tener un gimnasio se mantiene y se sigue en la lucha para que se haga una realidad.

Cuentan con el espacio para que se construya, pero no han logrado el apoyo ni la aprobación de los recursos por parte de las autoridades del MEP.

Ya tienen los planos y el estudio ambiental, por lo que esperan contar con la aprobación correspondiente.

A pesar de ello, una buena noticia, es que viene una renovación de varios laboratorios, con el fin de cambiar el equipo y para ello, se tendrá una inversión de 80 millones de colones.

El lunes 23 de febrero, esperan recibir a los 800 estudiantes.

El CTP AIRA, busca dotar y posibilitar entre los estudiantes la adquisición de una cultura ambiental en el marco de una educación emprendedora y técnica, por medio del fomento de acciones de conservación, protección y recuperación del ambiente social, natural y cultural.