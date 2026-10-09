Bodegón de la Cerámica -Fixur en La Palma de Pérez Zeledón, una alternativa para quienes buscan calidad y variedad

Así de complacido nos encontramos a don Jimmy, vecino de Quepos y quien aprovechó que ahora hay un nuevo local del Bodegón de la Cerámica – Fixur en La Palma de Pérez Zeledón.

Precisamente, este nueve de octubre de 2026, se llevó a cabo el acto inaugural, con actividades y descuentos.

Ahora los vecinos cuentan con una nueva opción para quienes buscan materiales y acabados para sus proyectos de construcción y remodelación.

La llegada de este establecimiento representa una alternativa para las personas interesadas en encontrar productos para renovar sus hogares, construir o mejorar diferentes espacios.

La oferta de este tipo de comercios incluye productos como: cerámica, porcelanato, azulejos y otros acabados para la construcción, dirigidos tanto a clientes particulares como a quienes desarrollan proyectos constructivos.

Caba indicar que se encuentra ubicada específicamente dentro de la Ferretería Fixur (200 metros norte de la Bomba Tanok).

El horario de atención es de lunes a sábado de siete de la mañana a cinco de la tarde.

Este nuevo espacio comercial se suma a tres más que tienen como parte la alianza entre Fixur y el Bodegón de la Cerámica.