Nueva ruta marítima conectará Sierpe, Drake y la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado

Una nueva ruta marítima comenzará a operar el próximo 1 de noviembre de 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de visitantes entre Sierpe de Osa, Bahía Drake y la Estación Sirena, en el Parque Nacional Corcovado.

El servicio ofrecerá una alternativa de transporte para quienes desean visitar uno de los principales atractivos naturales del Pacífico Sur, mediante una conexión que permitirá llegar hasta la Estación Sirena y regresar el mismo día.

La iniciativa busca fortalecer la conexión marítima entre las comunidades de la zona y los destinos turísticos, además de ofrecer una opción que priorice la seguridad, la puntualidad y el compromiso con el ambiente.

El recorrido de ida saldrá de Sierpe a las 5:00 a. m., realizará una parada en Bahía Drake a las 6:00 a. m. para recoger pasajeros y tiene prevista su llegada a la Estación Sirena a las 7:00 a. m.

Para el regreso, la embarcación partirá de Sirena a las 12:45 p. m., llegará a Drake a la 1:45 p. m. y finalizará el recorrido en Sierpe a las 2:45 p. m.

En cuanto a las tarifas, el servicio del tour tendrá un costo de 50 dólares más el impuesto al valor agregado (IVA).

Quienes requieran únicamente el traslado de ida o de regreso podrán hacerlo por 25 dólares más IVA en cada trayecto.

Las personas interesadas en obtener información o realizar reservaciones pueden comunicarse al teléfono 8780-2204.

Con el inicio de operaciones previsto para noviembre, esta nueva conexión se presenta como una alternativa para facilitar el acceso a la Estación Sirena, uno de los sectores más reconocidos del Parque Nacional Corcovado.