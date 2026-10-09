“Saberes que transforman” promueve la convivencia y el aprendizaje en centros educativos de Pérez Zeledón

La iniciativa Saberes que Transforman ofreció talleres de robótica, matemáticas, educación ambiental y cultura de paz en dos instituciones educativas del cantón.

Estas jornadas son organizadas por Puentes para la Educación de la Universidad de Costa Rica, que articula proyectos, estudiantes y personas docentes universitarias para desarrollar actividades educativas directamente en las comunidades.

Las actividades fueron durante el jueves 8 y viernes 9 de octubre en el C.T.P. Ambientalista Isaías Retana Arias y la Escuela de Pedregoso, con talleres dirigidos a estudiantes y personal docente.

La programación incluye temas: como cultura de paz y prevención de la violencia, matemáticas, robótica y educación ambiental, mediante actividades prácticas adaptadas a las necesidades de cada centro educativo.

Los estudiantes nos contaron parte de lo que hicieron.

El personal docente, considera muy valioso este aporte.

En esta jornada en Pérez Zeledón, participan más de 40 estudiantes de diferentes carreras de la UCR .

Durante 2026, las jornadas han llegado a comunidades del país, por lo que los centros educativos interesados en contar con estos talleres, los pueden contactar.

Estas actividades representan una oportunidad para aportar conocimientos y herramientas que contribuyan a reducir las brechas educativas, especialmente aquellas que pueden convertirse en barreras para el acceso de jóvenes de zonas rurales a la educación superior pública.

Con su llegada a Pérez Zeledón, la Universidad de Costa Rica busca fortalecer el vínculo con las comunidades educativas y promover espacios de aprendizaje e intercambio que respondan a las realidades de cada territorio.