Buses urbanos en San Isidro de El General no pueden ingresar a la Terminal de Autobuses hasta que paguen deuda

Nuevamente los autobuses que corresponden a la ruta Ruta 140 de rutas urbanas, no tienen la autorización para ingresar a la Terminal de Autobuses en San Isidro de El General, por lo que, desde este 30 de julio, hasta que la empresa no cancele la deuda, no puede usar los andenes.

Así se dio a conocer durante la sesión municipal del martes 29 de julio, donde se explica lo sucedido.

En octubre del 2024, la Municipalidad de Pérez Zeledón, dio a conocer, la deuda por 37 millones de colones, por el no pago del uso durante ocho meses.

Y en ese momento, se prohibió el ingreso.

La empresa, interpuso una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que un juez ordenó que siguieran usando la terminal, hasta que se resolviera.

Hace unos días, el municipio, recibió la notificación del Tribunal, donde dejaba en firme la resolución del procedimiento administrativo, por lo que, por la sanción, la empresa no puede hacer uso de las instalaciones.

Ante esto, se dio a conocer por medio de imágenes que circulan a través de diferentes plataformas, que desde este 30 de julio, las paradas son:

Por el Banco Nacional:

Morazán – Quebradas

Hoyón – La Palma

Los Ángeles

Quebrada Honda

Pista Las Lagunas

Finca Municipal

San Juan Bosco

Oratorio

Por el sector donde se encuentra Mundo Mágico

Palmares

Repunta

Baidambú

Esta empresa de buses ofrece el 80 por ciento de las rutas que llegan a la Terminal de Autobuses en San Isidro de El General.

De acuerdo con la Municipalidad, no se puede permitir el ingreso de la empresa de manera gratuita.

Ramos, fue clara en decir, que el cobro judicial continua.

Con respecto a este tema, buscamos la posición de la empresa, le escribimos a David Loria, sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.