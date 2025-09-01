Candidatos a diputados del PUSC firman compromiso ético, dos son de la Zona Sur

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ratificó sus candidaturas a diputaciones para las elecciones nacionales del 1 de febrero de 2026, en una Asamblea Nacional.

Fue celebrada en el Colegio Monterrey, con la participación de 51 delegados nacionales y 43 generales, quienes aprobaron de forma oficial las nóminas de diputaciones para las siete provincias.

Todos los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa firmaron el Compromiso Ético del PUSC, que plantea obligaciones concretas para los futuros legisladores, como la renuncia inmediata e irrevocable en caso de apertura a juicio por delitos graves, transparencia total en el uso de recursos públicos y rendición de cuentas anual ante la ciudadanía y el Directorio Político Nacional, respeto a la línea ideológica del Partido y disciplina de fracción en el ejercicio parlamentario, entre otros.

Las candidaturas están conformadas por perfiles con experiencia en servicio público, academia, empresa privada, liderazgo comunal y sociedad civil, reflejando su diversidad profesional.

En esta lista, hay dos de la Zona Sur. En segundo lugar, por la provincia de San José, se encuentra Jeffry Montoya Rodríguez, quien fue alcalde de Pérez Zeledón por dos períodos (2016-2020 y 2020-2024).

Y Freiner Lara Blanco, quien ocupa el primer lugar por la provincia de Puntarenas y es alcalde de Golfito desde 2020.

Con esta ratificación, el PUSC se convierte en la primera fuerza política del país en aplicar un código ético vinculante para sus aspirantes legislativos, reafirmando su vocación de encabezar una agenda de transformación democrática desde la Asamblea Legislativa.