Coordinación permitirá a un grupo costureras en Pérez Zeledón recibir apoyo del Inder

La Municipalidad de Pérez Zeledón se encuentra dando apoyo al Instituto de Desarrollo Rural, en la consecución de emprendedoras que se dedican a la costura, que podrían verse beneficiadas por medio del programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.

Este trabajo se lleva a cabo por medio de la Oficina Municipal de la Mujer.

Se busca financiar la compra de maquinaria y ofrecer capacitaciones, impulsando así sus negocios de costura.

La Municipalidad cuenta con un listado de mujeres emprendedoras, que permite ayudar como en estos casos.

Se espera que pronto, un grupo de mujeres sea beneficiado.