Celebración del Día del Niño y prevención del suicidio, parte de las actividades que se tienen la otra semana

Durante todo el año, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pérez Zeledón, trabaja de lleno en diferentes actividades.

El 15 de agosto, se sumaron en apoyo para la celebración del Día de la Madre en el parque de San Isidro de El General.

Ahora, se viene la celebración del Día del Niño, que se tendrá una actividad en coordinación con el Centro de Enseñanza Especial en el Polideportivo.

Mientras que el 10 de setiembre, en el parque se tendrá una actividad sobre el tema del suicidio.

Por lo que el año para estas actividades es importante.

Estas actividades, son solo para setiembre, pues para lo que resta del año, también se tienen otras agendadas.