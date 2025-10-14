Centro Morpho destaca a nivel internacional sobre vida independiente

Constantemente, el Centro Morpho en Pérez Zeledón, recibe a personas con discapacidad de diferentes países, quienes vienen a aprender sobre la vida independiente y sobre la Ley 7600 que existe en el país.

Este grupo, liderado igualmente por personas con discapacidad, promueven el tema inclusivo, trabajaron fuertemente para que se aprobara en el país, el asistente personal y por lo tanto, se volvieron ejemplo en lucha.

Recientemente, tuvieron una delegación de la organización Personas con Discapacidad y Vida Independiente Padivi de Guatemala, quienes estuvieron una semana aprendiendo del trabajo que hacen.

Aparte de la delegación de Guatemala, que vinieron en este mes de octubre, en setiembre, formaron parte del Curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente.

La actividad la coordina el CONAPDIS con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).

Participaron de países como: Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Honduras, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá y Guatemala.

Mientras que, en marzo anterior, la experiencia del Centro de Vida Independiente fue compartida con un grupo de paraguayos que viajaron hasta Pérez Zeledón, representando a cinco municipios de ese país.