Más de 150 obras de los estudiantes fueron expuestas en la Expo Arte 2025 del Liceo Unesco

Retoman tradición. Con el fin de dar a conocer el talento de los estudiantes, amantes del dibujo y la pintura, participaron en la Expo Arte 2025 del Liceo Unesco.

Se trató de una exposición de unas 150 obras de diferentes alumnos, quienes han trabajado en estas desde sus clases de artes plásticas.

Los estudiantes quienes participaron, hablaron de sus trabajos y lo importante de darlos a conocer.

Para el centro educativo, esta es una muestra de todo el talento que tiene la comunidad estudiantil, desde diferentes áreas, en este caso, desde el arte.

La Expo Arte es una tradición que esperan continuar en el Liceo Unesco.