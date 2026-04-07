Club de Leones comprará más camas ortopédicas y sillas de ruedas con recursos generados de la Expo P.Z. 2026

18 millones 561 mil colones en ganancias, tuvo el Club de Leones de San Isidro de El General, tras hacerse cargo del cobro de las entradas al campo ferial en Daniel Flores, durante la realización de la Expo P.Z. 2026.

Esto, luego de firmar un convenio con la Municipalidad, que estuvo a cargo de la organización, donde la organización se dejaba los recursos por el ingreso y pagaba la seguridad privada.

Estos recursos, serán utilizados en la compra de más camas ortopédicas y sillas de ruedas para prestarlas a personas que lo necesitan.

De acuerdo con el presidente del Club, ellos trabajan para beneficiar y apoyar a familias que lo necesitan en el cantón.

Cabe indicar que el Club de Leones de San Isidro de El General, en el 2024 organizó la Expo P.Z. y con los recursos generados, adquirieron equipo ortopédico, que ya todo se encuentra en modo préstamo a diferentes familias.