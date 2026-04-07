Este jueves harán un conversatorio sobre cierre de centros educativos en la regional del MEP en Pérez Zeledón

Con el fin de abordar el tema de cierre de centros educativos y establecer estrategias de prevención y la atención integral de este fenómeno, es que este jueves 9 de abril se llevará a cabo un conversatorio al respecto.

Esto se acordó tras una reunión que sostuvieron el 13 de marzo, las autoridades de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública, la Fiscalía y la Fuerza Pública.

Como resultado se estará llevando a cabo la actividad con los presidentes de juntas de educación y administrativas de toda la regional, de manera presencial y modalidad virtual a partir de la una de la tarde.

Cuáles son las acciones que se trabajan, en cuanto a los protocolos, eso será abordado en este conversatorio.

Lo que buscan también, es cómo abordar las situaciones de cierre de centros educativos.

Con ello, se busca trabajar en conjunto.

Así que los interesados, también pueden seguir el conversatorio de manera virtual, por medio de la página en Facebook de la Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón.