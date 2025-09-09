Comisión Cívica preparada para actividades patrias del 14 y 15 de setiembre en San Isidro de El General

Se vienen dos días cargados de actividades para los estudiantes y por ello, la Comisión Cívica de la regional del MEP en Pérez Zeledón, viene trabajando hace meses y ya tiene todo listo.

El 14 de setiembre, inician muy temprano, con un acto a las siete de la mañana en La Georgina.

A diferente de años anterior, se trabaja en toda una logística, para que llegue al parque de San Isidro de El General a las 10 de la mañana, donde el Liceo Unesco, tiene a cargo el acto. Ellos comienzan a las ocho de la mañana con diferentes presentaciones.

Y de manera histórica, se trasladará una Antorcha hasta el sector de San Gerardo de Rivas, donde se inicia un acto a las ocho de la mañana y luego inicia el ascenso al punto mas alto, el Cerro Chirripó.

Faltando 10 minutos para las seis de la tarde, la cita es también en el parque, con la entonación del Himno Nacional y el desfile de faroles.

Para el 15 de setiembre, serán 37 las delegaciones que desfilarán a partir de las 8 y media de la mañana, por las principales calles de la ciudad.

Cabe indicar que el 16 de setiembre, debido a las actividades patrias, no habrá lecciones.