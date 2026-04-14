La pista Las Lagunas será la sede de la segunda fecha del campeonato nacional de motocross

La acción del motocross ya se vive en la pista Las lagunas en Daniel Flores en Pérez Zeledón, el fin de semana se tramitará la segunda fecha del campeonato nacional.
Uno que vive al máximo correr en su tierra es el generaleño Scott Vargas.
La acción del motocross ya se vive en la pista Las lagunas en Daniel Flores en Pérez Zeledón, el fin de semana se tramitará la segunda fecha del campeonato nacional.
Uno que vive al máximo correr en su tierra es el generaleño Scott Vargas.
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