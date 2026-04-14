Municipalidad de Pérez Zeledón adquiere back hoe con recursos propios para atender diferentes necesidades

La Municipalidad de Pérez Zeledón realizó una inversión de 70 millones de colones para la compra de un back hoe.

Esta compra se hizo con recursos propios de la institución, por lo que la maquinaria será utilizada en diferentes necesidades que requieran las comunidades y no necesariamente en caminos.

Esta unidad tendrá como principal objetivo fortalecer y apoyar los proyectos comunales que se gestionan y articulan desde la Municipalidad, contribuyendo de manera directa a las obras comunales y atención de necesidades prioritarias en nuestros distritos.

La semana anterior, adquirieron dos nuevas vagonetas y en ese caso, si fue con recursos de la Ley 8114.

Con todos los equipos, se busca tener diferentes frentes de trabajo, para aumentar la capacidad de atención de los caminos, sobre todo porque muchos son de lastre.

Pérez Zeledón tiene 2300 kilómetros de red vial cantonal.