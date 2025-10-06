Construyen acera para protección de peatones en San Pedrito de Cajón

Con el fin de brindar una mayor seguridad a los niños, población adulta mayor y demás vecinos, es que la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedrito de Cajón en el cantón de Pérez Zeledón, es que se lleva a cabo la construcción de una acera.

Se trata de unos 50 metros aproximadamente y se lleva a cabo con recursos propios, se espera que cueste alrededor de cuatro millones de colones.

Además, se tuvo apoyo municipal.

Esta obra se concreta luego del proyecto de asfaltado que se hizo en los cuadrantes principales de la comunidad.

Se trató de la colocación de 110 metros lineales de mezcla asfáltica, gracias al aporte de materiales realizado por sus vecinos y ADI, el transporte, mano de obra y maquinaria, son aporte Municipal.

En septiembre de 2024 se concluyó el asfaltado y era parte de un proyecto mayor que también incluyó a las comunidades de Pueblo Nuevo y El Quemado en el distrito de Cajón, Pérez Zeledón.

La inversión total fue de aproximadamente 535 millones de colones y buscó embellecer los centros comunales, mejorar las zonas más vulnerables y generar desarrollo en estas localidades.