Continúan gestiones para que Redish pueda tener espacio propio y atender población en situación de calle

Tener un lugar adecuado para la atención de la población en situación de calle y que sea propio, es uno de los anhelos de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, Redish en Pérez Zeledón.

En ese sentido, el alcalde, Emanuel Ceciliano, detalló en la sesión municipal del martes nueve de diciembre, que la Municipalidad, les dio un terreno a esta agrupación en primer lugar y que se coordina para que se pueda contar con un edificio adecuado.

Actualmente, el Centro de Convivencia se ubica por El Calvario, pero es un espacio alquilado.

El jerarca municipal, también, indicó que esta organización hace un llamado a donaciones, como: ropa, zapatos, alimentos y otros.

Cabe indicar que 9 de diciembre, en REDISH conmemoraron el Día de la Persona en Condición de Calle.