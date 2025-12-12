Rondalla Polifónica San Isidro Labrador presentará su concierto de Navidad este domingo

Este domingo 14 de diciembre a partir de las siete de la noche en la Catedral de San Isidro de El General, se presentará el concierto navideño de la Rondalla Polifónica San Isidro Labrador.

Esta actividad es gratuita.

Es todo un espectáculo, que se ofrecerá.

Por una iniciativa del presbítero, Oscar Navarro, cura párroco de la Parroquia San Isidro Labrador, nació la Rondalla Polifónica San Isidro Labrador.

Si alguna organización los desea contactar, se pueden comunicar con la oficina parroquial o al 8322-4797 con Wilberth Vargas.