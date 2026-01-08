Contribuyentes tienen descuentos si pagan la totalidad de sus impuestos municipales

Un 5.2 por ciento en enero, en febrero 4.7 por ciento y en marzo, un 4.2 por ciento.

Esos son los descuentos que se le aplican a los contribuyentes quienes paguen la totalidad del monto de sus impuestos del año, en el primer trimestre de este 2026.

Los mismos ya se aplican y fueron acordados desde finales del año pasado, tras un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde el Concejo Municipal, aprobó de manera unánime, es decir, con nueve votos, que se brinden descuentos a los contribuyentes de la Municipalidad de Pérez Zeledón por el pronto pago de sus impuestos sobre Bienes Inmuebles, Servicios Urbanos, Mantenimiento de Parques Patentes Municipales y Patentes de Licores.

Este descuento se aplica si usted paga todos los impuestos que le corresponden.

Cabe indicar que por medio del sitio web de la Municipalidad perezzeledon.go.cr, los interesados pueden revisar los impuestos que debe pagar y el descuento que recibe.

Así que, si usted es contribuyente en Pérez Zeledón, puede aprovechar esta opción.