La Península de Osa destaca como el cuarto lugar para visitar en este 2026, según The New York Times

Sin duda mucho que destacar. Esta semana, The New York Times, dio a conocer la lista de los 52 destinos a conocer que este año 2026, dentro de los que destaca la Península de Osa en la Zona Sur.

En esta lista, obtuvo el cuarto lugar del mundo y el primero de Latinoamérica en la lista de los “52 lugares para visitar en el 2026”, publicada por el medio estadounidense este miércoles 07 de enero.

Según destacó el prestigioso medio, Osa fue seleccionada por sus playas, bosques poco explorados, la biodiversidad del Parque Nacional Corcovado, la abundante vida marina de la Isla del Caño, unido a la oferta turística renovada de Uvita y Ojochal.

Precisamente, el diario internacional, menciona otros sitios a nivel mundial como son: Revolutionary America en los Estados Unidos, Varsovia en Polonia, Bangkok en Tailandia, Bandhavgarh en India, Dallas en Estados Unidos, Orán en Argelia, Ruta 66 en Estados Unidos, Saba en Caribe y Poblenou en Barcelona.

En la publicación del diario, se destaca la zona como un lugar para relajarse.

Menciona que los senderos del Parque Nacional Corcovado están menos congestionados que los de otros parques populares y la Península es una zona privilegiada para avistar perezosos y monos nativos.

A eso se le suma, la exuberante biodiversidad también de vida marina: las aguas que rodean la Isla del Caño, frente a la costa occidental de la península, atraen a buceadores y practicantes de snorkel que buscan los vastos arrecifes de coral, tortugas marinas, delfines, tiburones y rayas.

A eso le suma la gastronomía local, con restaurantes que sirven de la granja a la mesa.

Los viajeros también tienen más opciones de alojamiento en la región, entre los que menciona, un nuevo hotel boutique que ofrece retiros de bienestar. Y los nuevos vuelos directos al aeropuerto más grande de Costa Rica hacen que todo sea más accesible.