Corfoga reporta afectación al sector ganadero en más de 4 mil millones de colones tras bloqueos

Los recientes bloqueos de carretera en todo el país provocaron un fuerte impacto en la actividad ganadera, calculándose la afectación en más de 4.500.000,00 de colones.

La Corporación Ganadera (CORFOGA), realizó una actualización de datos con un corte en cada semana de manifestaciones y bloqueos y basándose especialmente en la actividad de las subastas.

En la Zona Sur del país, hay tres subastas y dos plantas.

Marco Fallas, director de proyectos de CORFOGA indicó que en la primera semana de afectación se produjo un 43% de disminución en recibo de animales en subastas mientras que en la segunda semana una reducción del 56%.

Tomando en cuenta la estimación de valor de C350.000 por cabeza los bloqueos en las carreteras no permitieron transacciones por un monto de ₡4 782 750 000,00, debido a la disminución en las entregas de ganado en subasta o incluso por el cierre total del establecimiento, indicó Fallas.

La afectación económica es para toda la cadena cárnica. Las subastas, mueven alrededor de 48000 animales por mes y por los cierres dejan de recibir animales del todo o bien se reduce el movimiento sustancialmente. Los ganaderos no pueden llevar sus animales a subasta, las plantas no reciben producto y estas a su vez no pueden abastecer a las carnicerías ni abastecer a las empresas exportadoras.

El Director de Proyectos de CORFOGA señala que la valoración muestra un gran impacto para el sector ganadera en la actividad de comercialización.

Desde la Corporación Ganadera se hace un llamado al Gobierno para que busque el diálogo para lograr acuerdos y que el país vuelva a la normalidad e iniciar el proceso de recuperación con el concurso de todos.