Lenin Hurtado recuerda su paso por el futbol sala premier y la primera división del futbol

Lo vemos como docente de primaria y trabajando en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

Su nombre es Lenin Hurtado, quien destacó como deportista, principalmente como jugador de futbol sala de premier.

Inició muy joven, a los 16 años tuvo su debut y después de eso, creció.

Durante ese tiempo, al mando de Álvaro Fallas, tuvo muchos logros, dentro de los que recuerda, fue ser goleador.

También, estuvo tres años en la primera división del Municipal Pérez Zeledón.

Aunque amaba jugar, a los 23 años, llegó el momento de tomar una decisión.

Fue así como se hizo docente de primaria, aunque inicialmente, pretendía ser de educación física.

Por lo que, desde el 2005 trabaja en el área de primaria.

Gratos recuerdos tiene Lenin, de sus pasos como jugador en la máxima categoría de futbol sala y futbol.