CTP San Isidro cuenta con 4 laboratorios móviles de inglés

Con el fin de dar una mejor calidad en la educación del idioma inglés, es que en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Zeledón, se tuvo la adquisición de cuatro laboratorios móviles.

Este proyecto tecnológico lo lograron concretar a finales del año 2025 y ya está en uso por parte de los docentes y estudiantes.

Son cuatro laboratorios móviles, cada uno con 40 computadoras, que la intención es que sean utilizados para las clases de inglés, principalmente.

El proyecto tiene una alta inversión de 55 millones de colones y ya se encuentra en el proceso de compra.

De esta manera, se trabaja muy de la mano con las diferentes herramientas tecnologías.

Tanto así, que ahora el colegio cuenta con internet, al servicio de los docentes y estudiantes, con fines educativos.

En el CTP San Isidro, siguen trabajando en alternativas tecnológicas para beneficio de los estudiantes.