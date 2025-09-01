Del 23 de setiembre al primero de octubre será el Festival Estudiantil de las Artes Regional

La Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Zeledón ya tiene las fechas listas para llevar a cabo la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes.

Inician el martes 23 de setiembre con danza primaria; mientras que danza secundaria será el miércoles 24 de setiembre, comenzando ambas a partir de las siete y media de la mañana en el Liceo Platanillo de Barú.

Para el jueves 25 de setiembre en primaria y el viernes 26 de setiembre en secundaria en las artes escénicas como retahíla, esculturas vivientes y pintura corporal. Serán en el CTP San Isidro a partir de las siete y media de la mañana.

De ahí sigue el 30 de setiembre, con las artes musicales en primaria y el primero de octubre en secundaria, en la Escuela de Pedregoso, igualmente, a partir de las siete y media de la mañana.

Este año, se tendrán las modalidades nocturnas, en el Liceo Nocturno de San Pedro, el dos de octubre a partir de las seis de la tarde.

Para el dos de octubre, también, pero a partir de las ocho de la mañana, se espera el montaje de artes visuales y el tres de octubre, llevar a cabo las Artes Visuales y Artes literarias primaria y secundaria, desde las ocho de la mañana.

El FEA incluye cuatro áreas artísticas: artes escénicas, musicales, literarias y visuales, subdividas en más de cincuenta disciplinas artísticas que brindan una gran cantidad de posibilidades de creación a la población estudiantil, fortaleciendo habilidades como expresión, colaboración, creatividad, innovación y apropiación de tecnologías digitales, entre otras.

Los seleccionados en cada modalidad para representar a la Región en el Encuentro Nacional, se informarán en días posteriores.

El Festival Estudiantil de las Artes es un programa nacional que busca promover espacios de participación, expresión artística y promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil.