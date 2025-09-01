CoopeAgri trabaja en programas de apoyo para reactivar actividades de café y caña de azúcar

Con el fin de buscar la sostenibilidad de los productores de café y caña de azúcar, es que CoopeAgri trabaja en diferentes de reactivación.

Pérez Zeledón produce prácticamente la mitad del café de años atrás, pasado de más de 500 mil a unas 200 mil fanegas por cosecha, por lo que, en la cooperativa, se analizan diferentes temas para que la actividad siga adelante.

Trabajan en diferentes programas, como la renovación de las plantaciones, asistencia técnica.

Mientras que, en caña de azúcar, se van a invertir 200 millones de colones, ya que en la zafra de este año, se tuvo una baja importante, sobre todo por la afectación que se tuvo por las condiciones climáticas.

A nivel comercial, también se vienen nuevos proyectos.

En CoopeAgri, se encuentran trabajando diferentes áreas.