Este será el orden del desfile del 15 de setiembre en la ciudad de San Isidro de El General

La Comisión Cívica de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón que tiene a cargo la organización, ya llevó a cabo la rifa del orden de las delegaciones para lo que será el desfile del 15 de setiembre por la ciudad de San Isidro de El General.
Este año se tendrá una amplia participación de centros educativos.
- Bomberos
2- Cruz Roja.
3-Delegación Oficial.
4- Centro de Educación Especial
5- Escuela Villa Ligia.
6- Escuela Francisco Morazán
7- Escuela 12 de Marzo
8- Escuela Sinaí
9- Escuela Melico Salazar.
10- Escuela Pedro Pérez Zeledón
11- Escuela Ida Jorón
12- Escuela Hernán Rodríguez
13- Escuela Sagrada Familia
14- Escuela Quebradas.
15- Escuela El Hoyón
16- Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia
17- Unidad Pedagógica José Breiderhoff
18- Centro Fray Felipe.
19-BMS
20- Colegio La Asunción.
21-CTP Ambientalista.
22-CTP Platanares.
23- Colegió Científico.
24- Liceo Sinaí.
25-Liceo UNESCO.
26-CTP San Isidro.
27- Liceo San Pedro.
28- CTP General Viejo.
29- Liceo Las Mercedes.
30- Liceo Fernando Volio.
31- Universidad Nacional.
32- Banda Autónoma Brunca.
33- Banda Rítmica San Pedro.
34- Banda Independiente Alfa Elemental
Este 2026, no habrá participación de grupos de baile independientes, para evitar que el desfile se haga muy extenso.
El recorrido será el mismo que en años anteriores, saliendo frente a la Cafetería Mi Café, cerca de la Escuela Pedro Pérez Zeledón.