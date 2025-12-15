Cabagra tendrá su síndico a partir de elecciones municipales 2028

Así lo dio a conocer la diputada del PLN, Sonia Rojas, tras una reunión con dirigencia del territorio indígena de Cabagra en el cantón de Buenos Aires, pues a partir de las elecciones municipales del 2026, tendrá su síndico.

Esto luego de que el 22 de abril 2025, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley N°24.152, sobre la creación del distrito décimo del cantón de Buenos Aires denominado: Cabagra, lo cual, consideran un paso fundamental para el reconocimiento y la protección de este territorio indígena, fortaleciendo su identidad, su representación y el compromiso político con su gente.

Este nuevo distrito, nace tras un proceso impulsado por la propia comunidad indígena para lograr mayor autonomía, representación política y una distribución más equitativa de recursos, marcando un hito en la reivindicación territorial y la gobernanza local.

Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra con el apoyo de colectivos y organizaciones que han considerado la importancia de constituirse como distrito, esto con el fin de garantizar mayor inclusión en las dinámicas cantonales, en especial respecto a la participación en los procesos de distribución de recursos y la participación política en los espacios de toma de decisiones dentro de las estructuras del gobierno municipal.

El proyecto de ley fue un esfuerzo de trabajo en coordinación con el despacho de la diputada, Sonia Rojas y el apoyo de los distritos de Potrero Grande y Buenos Aires que brindaron su anuencia para con esta gestión.

Al establecerse el distrito indígena de Cabagra se brinda al pueblo la oportunidad de tener una representación política directa en la toma de decisiones del Concejo Municipal de Buenos Aires, que afecten al territorio y sus comunidades.

Esto permitirá fomentar la participación política, la gobernanza local y el ejercicio de la autonomía y autogobierno.