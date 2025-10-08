Detienen a cinco personas como sospechosa de varios delitos en Buenos Aires

La mañana de este miércoles ocho de octubre, agentes de la Unidad Regional de Buenos Aires del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

detuvieron a cuatro hombres, de los cuales tres son hermanos, de 28, 34 y 38 años, y un cuarto individuo menor de 17 años, además de una mujer de 29 años, quienes figuran como sospechosos de los aparentes delitos de agresión con arma y amenazas.

Los detenidos:

– masculino de apellido Moya de 28 años

– masculino de apellido Moya de 34 años

– masculino de apellido Moya de 38 años

– masculino menor de 17 años

– femenina de apellido Gamboa de 29 años

Según el informe preliminar, los hechos con los que se les relaciona habrían ocurrido el 30 de septiembre del presente año, cuando, al parecer, la víctima habría llegado a un local comercial ubicado en Peje de Volcán, en Buenos Aires de Puntarenas. Supuestamente, uno de los

imputados lo habría llevado hasta la parte trasera del comercio, donde fue abordada por los otros hombres, quienes presuntamente la habría amenazado, agredido con las manos y golpeado con la empuñadura de un arma de fuego.

En cuanto a la mujer, se indica que, al parecer, se habría encargado de cerrar la puerta con la intención de evitar que la víctima pudiera escapar.

Tras realizar diversas diligencias de investigación, los agentes del OIJ de Buenos Aires lograron recabar elementos probatorios de interés para el Ministerio Público. Como resultado, este miércoles a las 6:00 a.m., se

llevaron a cabo seis allanamientos en Los Ángeles, Volcán y El Progreso, donde se logró la detención de los imputados.

Finalmente, fueron remitidos con un informe a la Fiscalía correspondiente para que se les determine su situación jurídica.