Mercado Local Solidario del Chirripó cumple 10 años

Fue un 7 de octubre de 2015, cuando nace el Mercado Local Solidario del Chirripó, ubicado en la comunidad de Chimirol de Rivas en Pérez Zeledón.

Precisamente, este miércoles ocho de octubre de 2025, tuvieron un gran festejo con motivo de los 10 años que ya tienen.

Con un acto protocolario, presentaciones artísticas y hasta el queque, fue la celebración.

Este proyecto lo lidera la Asociación de Mujeres Organizadas del Chirripó.

Productores de diferentes comunidades del distrito de Rivas en Pérez Zeledón, forman parte ahora de este Mercado que brinda una serie de frutas, verduras, artesanías y demás a la población.

Tanto don Víctor como Rebeca, forman parte del grupo de productores, que ya llegan a más de 30.

Son muchos años y esperan seguir adelante.

El Mercado Local Solidario del Chirripó funciona todos los miércoles de siete de la mañana a 12 medio día.

Mientras que en Rivas centro, los sábados de 10 de la mañana a cuatro de la tarde.